Buon Livorno, pari in casa della Pro Sesto

Il Livorno gioca bene ed ottiene un punto al “Breda” si Sesto San Giovanni. Un pareggio che, viste le occasioni avute, sta stretto ai ragazzi di Dal Canto che erano passati in vantaggio con Braken: 1-1 il finale.

Primo tempo tutto amaranto con un rigore sbagliato da Braken (parata di Livieri), un palo di Nunziatini ed il bel gol dell’olandese con un sinistro a incrociare da dentro area. Nella seconda parte di gara i padroni di casa pareggiano con Gualdi, grazie ad un tiro nato da un fortunoso rimpallo, ma la palla-gol migliore è ancora del Livorno con Haoudi che fa lo slalom saltando cinque avversari e poi si vede il tiro toccato in angolo a fil di palo. Prossimo impegno Sabato al “Picchi” con l’Albinoleffe per la prima del girone di ritorno. (p.nacarlo)

Pro Sesto: Livieri; Magonara, Pecorini, Bosco, Franco; Gualdi, Gattoni, Di Munno (52′ Cominetti); Palesi (85′ Marchesi), Mutton; Scapuzzi. All. Parravicini

Livorno: Stancampiano; Marie Sainte, Sosa, Gemignani; Morelli, Haoudi, Piccoli, Nunziatini, Morelli; Canessa, Braken. All. Dal Canto.

Arbitro: Bordin di Bassano Del Grappa

Reti: 42′ Braken, 55′ Gualdi