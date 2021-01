Squadra in campo nel pomeriggio allo stadio per la penultima seduta prima della trasferta di Sesto San Giovanni. Per il gruppo di Dal Canto inizio con riscaldamento, quindi schemi a tutto campo e nel finale tiri in porta. Domani mattina rifinitura e partenza per la Lombardia. (p.nac)

