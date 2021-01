Amaranto in campo al Centro Coni di Tirrenia per la rifinitura pre gara di Sesto San Giovanni. Corsa, tecnica, schemi e tiri in porta nel lavoro svolto. Dopo l’allenamento la partenza per il ritiro. Tra i convocati anche il giovane Tiziano Irace, centrocampista classe 2002, avrà la maglia n. 28. (p.nac)

Questi i 18 convocati per Livorno-Pro Sesto

Portieri: Matysiak, Neri, Stancampiano

Difensori: Deverlan, Gemignani, Morelli, Marie Sainte, Parisi, Sosa

Centrocampisti: Haoudi, Irace, Nunziatini, Pecchia, Piccoli

Attaccanti: Braken, Caia, Canessa, Pallecchi

L’articolo Rifinitura e partenza per la Lombardia proviene da Livorno Calcio.