Storia e numeri di Lecco-Livorno

Quella di Sabato al “Rigamonti-Ceppi” sarà la 25a partita tra Lecco e Livorno. I precedenti vedono il Livorno avanti con 11 vittoria, 4 i pareggi, 9 i successi blucelesti. 28 le reti amaranto, 22 quelle lombarde.

Ultima. Il Livorno torna a giocare a Lecco dopo lo 0-0 del 30/3/2002, in C1. Gli amaranto di Jaconi, privi di Protti squalificato, giocarono con Alteri-Scichilone di punta e Saverino rifinitore. Qualche occasione ma nessuna rete (nella foto Piovani in azione e sullo sfondo i tifosi livornesi).

Ultima vittoria. L’ultimo successo amaranto al “Rigamonti” risale alla serie C1 1997/98. Il 28/9/1997 i ragazzi di Stringara vinsero 2-1 con reti di Vincioni e Scalzo. Iniziale vantaggio dei padroni di casa con Bonazzi.

Pareggio. L’”X” manca tra Lecco e Livorno dal 1965/66, in B. Alla 3a giornata di campionato il match fu deciso dalle reti di Mascalaito e Clerici: 1-1 il finale.

Rizzolo-Gol. L’ultimo successo casalingo del Lecco, con il Livorno, è quello del 17/9/2000, in C1. A decidere la gara una rete di Antonio Rizzolo al 37′.

Prima. Il primo Lecco-Livorno risale alla stagione 1953/54: la partita terminò 0-0. (p.nacarlo)

