Caduta amaranto: vince la Juve Under 6-0

Pesantissima sconfitta del Livorno che cede per 6-0 alla Juventus Under 23. Gli amaranto restano in gara fino al 26′ creando anche alcune palle-gol, poi, al primo centro di Brighenti, crollano. La prima parte di gara finisce con i labronici sotto di tre reti. Nella ripresa arriva anche un’altra tripletta bianconera. Era dal 1989 che il Livorno non subiva sei reti: allora, sempre in C1, Trento-Livorno finì 6-1.(P.Nac)

Juventus: Bucosse; Dragusin, Capellini, De Marino (72′ Rosa); Di Pardo, Leone (76′ Ranocchia), Peeters, Aké (62′ Compagnon), Correia; Brighenti (62′ Pecorino), Marques Mendez. All. Zauli

Livorno: Stancampiano; Marie Sainte (76′ Deverlan), Sosa, Blondett, Parisi; Bussaglia, Castellano, Buglio; Haoudi (72′ Nunziatini); Mazzarani (41′ Pallecchi), Dubickas. All. Dal Canto

Arbitro: Lovison di Padova

Reti: 26′ Brighenti, 29′ Brighenti, 30′ Marques Mendez, 47′ Correia, 65′ Compagnon, 70′ Pecorino

