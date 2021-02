L’AD Aimo: più attenzione e rispetto per il Livorno

Nel post partita di Livorno-Renate le dichiarazioni degli amaranto vengono dall’Amministratore Delegato Silvio Aimo: “In questa stagione non abbiamo mai commentato le vicende arbitrali, ma oggi, pur non entrando nello specifico della direzione del match appena terminato e senza evidenziare che, probabilmente, c’era un rigore che non ci è stato concesso, dobbiamo fare alcune osservazioni: dall’inizio del girone di ritorno abbiamo notato qualche disattenzione di troppo nei nostri confronti. Il campionato è in una fase delicata e quello che noi vogliamo è semplicemente più attenzione e rispetto per il Livorno. Sono molto preoccupato, in senso costruttivo, per quello che ci è capitato negli ultimi incontri – spiega l’Amministratore Delegato della società amaranto. Ogni dettaglio è sempre più importante, quindi, con il rispetto che abbiamo sempre avuto e continueremo ad avere, chiediamo una maggiore attenzione arbitrale nei prossimi impegni che dovremo affrontare”.

