Nuovi in campo. Arbitrerà Scatena

Squadra in campo nel pomeriggio sul sintetico di Borgo per il secondo allenamento, in vista del match casalingo infrasettimanale con i biancorossi del Piacenza. Inizio con passaggi ed esercizi di possesso palla, quindi tattica e schemi. Prima seduta con il gruppo di Dal Canto per i nuovi Blondett e Castellano.

Ufficiale il passaggio del difensore Alain Fremura, a titolo temporaneo, al Prato (serie D).

Livorno-Piacenza sarà diretta da Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti Milos Tomasello Andulajevic di Messina e Ciro Di Maio di Molfetta. IV uomo Emanuele Ceriello di Chiari. (p.nac)

