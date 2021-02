Squadra in campo al Centro Coni di Tirrenia per la seduta di rifinitura prima del match interno col Piacenza di domani. E’ stata la prima volta in amaranto per Dubickas e Buglio (in foto). A causa di un problema muscolare, non si è allenato Gemignani. Nel programma svolto dai ragazzi di dal Canto tanti schemi e tattica. (p.nac)

Questi i 19 convocati per la gara di domani:

Portieri: Matysiak, Neri, Stancampiano

Difensori: Blondett, Deverlan, Evan’s, Marie Sainte, Parisi, Sosa

Centrocampisti: Buglio, Bussaglia, Castellano, Haoudi, Mazzarani, Nunziatini

Attaccanti: Caia, Canessa, Dubickas, Pallecchi

L’articolo Rifinitura al Coni. 19 i convocati proviene da Livorno Calcio.