Storia e numeri di Livorno-Olbia

Sono 21 i precedenti tra Livorno e Olbia, sempre in campionati di C, C1 e C2. Gli amaranto sono in vantaggio con 10 successi, 3 le affermazioni sarde, 8 i pareggi. 27 i gol fatti dai labronici, 15 quelli subiti. All’andata fu 1-1 coon go di Mazzeo e Cocco.

Prima. La prima volta tra le due squadra all’Ardenza, fu nella serie C 1972/73. 1-1 il finale con reti di Cencetti per il Livorno e di Casini per gli ospiti all’89’.

Ultima. L’ultima al “Picchi” si è giocata nella stagione 2017/18 in serie C. Il Livorno vinse 2-1 con le reti di Valiani e del venezuelano Ponce (fotoNovi). Vantaggio iniziale ospite con Leverbe.

Tris. Nella stagione 2017/17, in C, tris amaranto con gol di Galli (punizione), Valiani e Marchi. Gol della bandiera sardo con Capello.

“Romoletto”. Nella C 1975/76 fu 1-0 per il Livorno con un gol di Bruno Graziani detto “Romoletto” per le sue origini romane. La rete dell’attaccante livornese arrivò all’86’.

Pro Livorno. Nella C2 1989/90, l’allora Pro Livorno batté per 3-0 l’Olbia con le marcature di Palagi, Chiarentini e Garfagnini. Era il 1/10/1989. (p.nacarlo)

