Colpo di testa ed a Crema è un altro ko

Altra sconfitta per il Livorno. I ragazzi di Dal Canto perdono di misura a Crema con la Pergolettese. L’1-0 che decide la partita deriva da un colpo di testa di Scardina a metà del secondo tempo. Il Livorno, in completo bianco-amaranto, parte bene ma non crea molte palle-gol. Sono invece i gialloblu di casa a sfiorare la rete con una traversa di Lucenti. Unico vero pericolo creato dai labronici con Dubickas che in diagonale rasoterra sfiora il palo. Nella ripresa ancora un buon inizio livornese, ma a passare sono i padroni di casa. Nel finale entrano anche Bueno e Pallecchi ma il risultato non cambia. Giovedì turno infrasettimanale con l’Alessandria al “Picchi”. (p.nac/foto uspergolettese)

