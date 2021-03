Amaranto in campo oggi alle 15 a Pontedera per affrontare i granata locali nella 32a giornata di campionato. L’incontro del “Mannucci” sarà diretto da Cristian Cudini di Fermo. Assistenti Caso e D’Apice. IV uomo Fontani. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su “ElevenSports”. (p.nac)

