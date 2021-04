Squadra in campo al mattino al Centro Coni di Tirrenia. Per i ragazzi di Amelia inziio con un riscaldamento tecnico, poi esercizi di tattica e schemi. Domani ultima rifinitura pre gara. Domenica tra gli amaranto non ci sarà Marie Sainte squalificato per somma di ammonizioni. Sono in diffida: Castellano, Bussaglia e Pallecchi.

Livorno-Como sarà diretta da Daniele Rutella di Enna, assistenti Severino e Carrelli. IV uomo De Tommaso. (p.nac)

L’articolo Allenamento al mattino. Arbitrerà Rutella proviene da Livorno Calcio.