Sabato 17 Aprile è in calendario la prima giornata di ritorno del Girone D del campionato Primavera 3. Il Livorno ospiterà l’Olbia. I bianchi sono penultimi in classifica con quattro punti fatti. Il Livorno di Cannarsa (fotoNovi) è secondo dietro all’Arezzo. All’andata fu vittoria amaranto per 1-0. Livorno-Olbia del campionato “Primavera 3-Berretti” avrà inizio alle ore 15 al campo di “Banditella-Picchi”. (p.nac)

L’articolo Primavera: sabato arriva l’Olbia proviene da Livorno Calcio.