Il Livorno perde 2-0 in casa con la Pro Sesto e retrocede in serie D, una categoria dalla quale mancava da 28 anni. La partita contro i lombardi si decide nella ripresa con le reti di Bismark e Marchesi. Per il Livorno una traversa colpita dopo lo svantaggio e poco altro. (p.nac)

Livorno: Neri; Marie Sainte, Blondett, Sosa (59′ Evan’s); Parisi, Buglio (69′ Bussaglia), Castellano, Mazzarani, Gemignani; Braken, Dubickas. All. Amelia

Pro Sesto: Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei (75′ Franco), Bismark; Scapuzzi. All. Filippini

Arbitro: Vigile di Cosenza

Rete: 63′ Bismark, 94′ Marchesi

L’articolo La Pro Sesto vince 2-0, amaranto in D proviene da Livorno Calcio.