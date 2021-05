Tornano in campo Under 14 e Under 13

Sarà un fine settimana ricco di partite per le nostre squadre giovanili. La Primavera giocherà Sabato a Viterbo. L’Under giocherà il 2 Giugno a Lucca. Ripartono i campionati Under 14 e Under 13 con i giovani amaranto di scena in Borgo con il Pisa. I gironi di Under 14 e Under 13 vedono il Livorno nel gruppo A con Pisa, Pontedera ed Empoli. Per i 2008 è in programma anche il torneo “Città di Livorno”. (p.nac)

Queste le partite dal weekend fino al 2 Giugno

Primavera 3: Viterbese-Livorno, Sabato 29/05, ore 15 a Viterbo

Under 17-Allievi Nazionali: Lucchese-Livorno, Mercoledì 02/06, ore 11 a Lucca

Under 14: Livorno-Pisa, Domenica 30/05, alle 10.00 al campo dei Cappuccini (piazza Gavi)

Under 13: Livorno-Pisa, Domenica 30/05, alle 11.30 al campo dei Cappuccini (piazza Gavi)

Torneo “Città di Livorno”: Portuale – Livorno (2008), Sabato 29/05, alle 15.30 al campo Marcacci

