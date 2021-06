Comunicato Stampa A.S. Livorno Calcio

In merito alle dichiarazioni attribuite oggi al Presidente Silvio Aimo da un quotidiano locale, la società amaranto intende chiarire quanto segue: il Presidente del Livorno non ha mai detto quanto riportato nel titolo dell’articolo ma, come scritto dal giornalista, ha semplicemente espresso questo concetto: “senza la disponibilità di uno stadio è impossibile, per i regolamenti Figc, iscrivere la squadra in un qualsiasi campionato”.

Il Presidente Aimo ha già chiarito quanto appare travisato nel titolo dell’articolo con il Sindaco della città di Livorno, ribadendo la volontà societaria di sistemare le pendenze in essere con il Comune, riprendendo un dialogo costruttivo con le maggiori istituzioni cittadine.

A.S. Livorno Calcio srl

