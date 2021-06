Pari della Primavera. Under 13 ok nel derby

Pari esterno della Primavera 3 di mister Cannarsa. La seconda squadra amaranto era impegnata a Viterbo: 2-2 il finale. Vantaggio amaranto con Murati che è veloce nell’approfittare di un errore dell’estremo laziale, poi i gialloblu di casa segnano due volte con una doppietta di Cannizzaro e Pulina (sugli sviluppi di un corner) fa pari. Con questo punto i labronici si allontanano dalla capolista Arezzo che ha battuto l’Olbia. Mancano però due giornate ed all’ultima sarà scontro diretto.

Pareggio spettacolare per 4-4 degli Under 14 con il Pisa. Per i piccoli amaranto di Formichini doppietta di Mazzeo e gol di Bacciardi e Paci. Vince il derby con il “classico” 2-0 la formazione Under 13 di Vitali. Decisive le reti di Tarrini e Falleni. (p.nac)

Primavera

Viterbese: D’Angeli, La Vella, Cardinali, Menghi, Ricci, Pompei, Ferramisco (80′ Eleuteri), Vergaro, Cannizzaro (80′ Moresi). All. Boccolini

Livorno: Paci, Cesaretti, Bertelli, Stringara, Ssalvadori, Guglielmi, Murati, Pulina, Poli, Campo, Irace (67′ Pecchia). All. Cannarsa

Arbitro: Sambuchi di Tivoli

Reti: 8′ Murati, 39′-68′ Cannizzaro, 77′ Pulina

Esordienti 2007

Livorno-Pisa 4-4

Livorno: Barbanti, Baroni, Cannarsa, Cavaglioni, Foti, Lepri, Mazzeo, Montapponi, Paci, Pagni, Palma, Rossi, Shenaj, Silvestri, Sula, Londi, Pagni. All. Formichini

Reti: 6′ Vivace (Pi), 9′-34′ Mazzeo (Li), 11′ Casarosa (Pi), 20′ Londi (Pi), 23′ Bacciardi (Li), 34′ Paci (Li), 42′ Csarosa (Pi)

Esordienti 2008

Livorno-Pisa 2-0

Livorno: Ambrosini, Baldini, Ceccherini, Di Tonno, Falleni, Gentile, Lepri, Nizzi, Raigi, Riccairdi, Tarrini, Terreni, Vangi, Gambacciani, Battaglini. All. Vitali

Reti: 54′ Tarrini, 59′ Falleni

