CarrareseJuventus, commenti post partita

Al termine della gara Carrarese – Juventus U23 conclusasi con il risultato di 0-1, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini :” La nostra partita non e’ stata brillantissima ma quando si possono non perdere le gare, come oggi, occorre farlo.

Questa sfida fa il paio, in un certo qual modo, con l’altra sconfitta casalinga subita in casa di fronte alla Pergolettese e sono punti che poi possono fare la differenza alla fine dei conti.

A livello offensivo non siamo stati efficaci, siamo mancati nell’attacco alla porta e nel movimento nello spazio senza palla e cosi’ diventa difficile essere pericolosi.

Al termine di una sconfitta, e’ normale provare amarezza, essere delusi e vedere tutto nero.

Ai miei chiedo di essere lucidi, non finisce domani il campionato anche perche’ non e’ ancora terminato il girone di andata e le occasioni per risalire la china non mancheranno.

E’ un dato di fatto che in questo momento siamo un po’ corti, in sofferenza in alcuni frangenti.

Sul mercato siamo pronti a cogliere le occasioni che si realizzeranno compatibilmente con le nostre necessita’ e bisogni.”

Il calciatore Giovanni Foresta:” Una sconfitta che non ci voleva, Una partita che avrebbe potuto concludersi in parita’ ma ci e’ mancata la lucidita’ per non incorrere nell’errore che ci ha portato a subire la rete dei bianconeri.

Adesso guardiamo in faccia la realta’ e cerchiamo di compattarci perche’ sappiamo che possiamo e dobbiamo dare di piu’.

Ogni componente della rosa deve dare ancora di piu’, noi piu’ esperti dobbiamo essere di supporto ai giovani e seguire i dettami del Mister per uscire da questo periodo.

A Vercelli dobbiamo andare avvelenati e determinati per strappare I tre punti a dare una scossa a questo momento. “