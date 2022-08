Empoli, ufficiale l’arrivo di Grassi mentre Stulac passa al Palermo

Nelle ultime ore sono arrivate le ufficialità per due operazioni per l’Empoli di cui si parlava con insistenza da qualche giorno. Termina l’esperienza dello sloveno Leo Stulac con la maglia azzurra, è arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’ambizioso Palermo in serie B. Il suo contratto scadeva il 30 giugno del 2023, secondo quanto si apprende da Pianetaempoli.it il calciatore passa alla compagine siciliana con la formula dell’obbligo di riscatto fissato ad un milione di euro al raggiungimento di bonus molto agevoli da raggiungere.

Contestualmente in azzurro si registra l’arrivo del centrocampista Alberto Grassi, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il calciatore è già ad Empoli, ieri si è allenato con la squadra, oggi è stato presentato alla stampa.