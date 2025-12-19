Pianese, Amey verso la Ternana: “Sfida tosta ma daremo tutto per portare a casa punti”

Il difensore bianconero classe 2005 ha lanciato un appello ai tifosi: “Avremo bisogno del vostro sostegno, della vostra energia e che siate il nostro dodicesimo uomo in campo”

“Sto bene, sono rientrato da un infortunio qualche settimana fa. Ora ho ripreso ad allenarmi con la squadra, mi sto allenando bene e mi sento bene, quindi sono contento”. Parte così Wisdom Amey, difensore centrale della Pianese, nel tracciare il bilancio sul suo momento di forma attuale. “Ad Alessandria è arrivata una buona prestazione di squadra e abbiamo portato a casa un punto importante – ha aggiunto –. Forse avremmo meritato anche qualcosa in più, ma resta comunque un risultato positivo. Arriviamo da quattro risultati utili consecutivi e questo è sicuramente un bel momento per noi. Dobbiamo continuare così, tenere alto il ritmo e cercare di portare sempre punti a casa, perché è quello che dà morale alla squadra anche durante la settimana”.

Domenica prossima, 21 dicembre, le zebrette sfideranno la Ternana nell’ultima partita del 2025, nonché del girone di andata. “Mi aspetto una partita tosta, come tutte in questo campionato – ha spiegato il giocatore –. È un torneo imprevedibile, non sai mai davvero come può svilupparsi una gara. Noi però la prepariamo come sempre, con concentrazione, pronti a dare tutto per provare a portare a casa punti”. “Questi primi sei mesi, al netto dell’infortunio, sono andati molto bene. Mi sono ambientato bene con la squadra, con lo staff e con l’ambiente – ha aggiunto ancora il classe 2005 –. Come avevo detto anche a inizio anno, mi sto trovando molto bene e le sensazioni sono tutte positive. Anche il campionato che stiamo facendo come squadra è positivo e ci dà fiducia per continuare su questa strada”.

“Domenica sarà anche l’ultima partita dell’anno solare. Ai tifosi dico che li aspettiamo tutti allo stadio. Abbiamo bisogno del loro sostegno, della loro energia e che siano il nostro dodicesimo uomo in campo. Noi faremo il massimo per ripagare il loro supporto e cercare di portare punti a casa” ha concluso Amey.

