Mister Guido Pagliuca alla vigilia di Pescara-Empoli: “Gara difficilissima contro una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene”

Guido Pagliuca: “Gara difficilissima contro una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene”
Il tecnico azzurro ha parlato in vista della sfida contro il Pescara
Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il tecnico azzurro Guido Pagliuca ha parlato in vista della sfida contro il Pescara.
“Sarà una gara molto difficile – ha dichiarato il tecnico azzurro –, in fase difensiva il Pescara va uomo contro uomo per cui dovremo creare le situazioni per attaccare le zone di campo con palle veloci o dirette. Mentre in fase di possesso è abbastanza chiaro come ci potrebbero attaccare. Il focus deve essere sugli obiettivi di prestazione settimanali, ce ne siamo posti due: il primo è un approccio alla gara diverso e poi nei momenti di stanchezza restare aggrappati al lavoro settimane e nei concetti in cui la squadra si riconosce. Sono convinto che i ragazzi li abbiano ben chiari. Nell’approccio incide come ci prepariamo alla gara, con il giusto focus ed un dialogo interno positivo. Il Pescara ha una fisionomia chiara, è guidata da un allenatore bravo, viene da una vittoria dei playoff nella passata stagione con un tecnico importante come Silvio Baldini”.
“Da parte nostra è impossibile che si possa sottovalutare la partita – ha proseguito –, il Pescara ha ambiente, società e squadra importanti. Sarà una gara difficilissima, anche il Venezia ha fatto fatica col Pescara. Parliamo di una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene in campionato, ognuno di noi dovrà spingere forte. Dovremo fare attenzione a non sporcare troppo la partita, visto che vanno uomo su uomo, servirà creare i tempi di gioco. In generale sono contento del lavoro dei ragazzi, si allenano forte: con determinazione e consapevolezza. Ogni allenamento è un mattoncino per la loro crescita. Nel gruppo c’è una competizione equilibrata, tutti sono utili e indispensabili per il campionato. Abbiamo la necessità che il gruppo continui a spingere”.
“Le gare ravvicinate che ci attendono sono un’opportunità – ha concluso –. L’inizio è stato buono, peccato non aver potuto allenare questo gruppo dal primo giorno perché la crescita sarebbe stata più marcata. Ma la grande ambizione e umiltà dei ragazzi ci aiuterà a recuperare quel tempo. Lavoriamo per crescere nella continuità di gioco e di azioni. Questo è un momento importante all’interno della stagione, essendoci delle gare ravvicinate non c’è solo l’aspetto dei punti ma anche la crescita del gruppo, ed è un obiettivo che ci siamo posti. I ragazzi cercheranno di sfruttare al meglio l’opportunità. Proseguiamo il nostro percorso con umiltà ma sempre guadando avanti”.
