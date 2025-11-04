La Serie A EniLive al fianco di AIRC

Da
venerdì
7
novembre
si
rinnova
l’appuntamento
con
Un
Gol
per
la
Ricerca,
storica
campagna
che
quest’anno
si
inserisce
nel
ricco
calendario
di
eventi
del
sessantesimo
di
Fondazione
AIRC.
I
campioni
del
calcio,
le
squadre
della
Serie
A
Enilive
e
gli
Azzurri
si
schierano
compatti
al
fianco
di
oltre
5.400
ricercatrici
e
ricercatori
scendendo
in
campo
per
la
ricerca.
Una
vera
e
propria
mobilitazione
corale
del
mondo
del
pallone
possibile
grazie
al
prezioso
sostegno
di
FIGC,
Lega
Calcio
Serie
A,
Enilive
e
AIA,
e
al
supporto
dei
media
sportivi.
Il
fischio
di
inizio
di
Un
Gol
per
la
Ricerca
è
previsto
per
venerdì
7
novembre,
in
occasione
di
Pisa-Cremonese
(Cetilar
Arena,
ore
20.45),
primo
anticipo
dell’undicesima
giornata
di
campionato,
e
proseguirà
via
via
su
tutti
i
campi
della
Serie
A
Enilive
per
arrivare
fino
alle
partite
di
qualificazione
ai
mondiali
Moldova-Italia
di
giovedì
13
e
Italia-Norvegia
di
domenica
16
novembre.
Calciatori,
allenatori
e
arbitri
invitano
tifosi
e
appassionati
a
unirsi
alla
squadra
di
chi
crede
nella
ricerca
facendo
tanti
gol
per
rendere
il
cancro
sempre
più
curabile
attraverso
le
donazioni
con
SMS
o
chiamate
da
telefono
fisso
al
numero
45521
o
con
carta
di
credito
su
airc.it.
La
straordinaria
formazione
AIRC
è
guidata
da
Gianluigi
Buffon
e
vede
schierati
in
campo
ricercatori,
volontari,
ambassador,
partner,
donatori
e
persone
che
hanno
affrontato
la
malattia.
Importanti
conferme
anche
dagli
ambassador
AIRC:
Francesco
Acerbi,
Lorenzo
De
Silvestri,
Claudio
Marchisio.
Tutti
pronti
a
vestire,
ancora
una
volta,
la
maglia
AIRC
per
rinnovare
il
loro
impegno
al
fianco
degli
scienziati
e
promuovere
attraverso
i
loro
canali
social
messaggi
di
sensibilizzazione
sui
temi
della
prevenzione
e
sul
valore
della
ricerca.
AIRC
è
il
principale
finanziatore
non
profit
della
ricerca
oncologica
nel
nostro
Paese,
eroga
complessivamente
circa
il
70%
dei
fondi
totali
destinati
alla
ricerca
competitiva.
Investimenti
che
contribuiscono
a
produrre
risultati
tangibili.
Oggi
le
probabilità
di
guarigione
sono
notevolmente
aumentate:
il
50%
circa
delle
persone
che
ricevono
una
diagnosi
può
guarire.
Tuttavia,
l’incidenza
di
molti
tipi
di
tumore
è
ancora
elevata:
lo
scorso
anno
soltanto
nel
nostro
Paese
ci
sono
state
oltre
390.000
nuove
diagnosi,
più
di
mille
al
giorno.
Per
questo
è
necessario
continuare
a
investire
per
garantire
continuità
e
adeguati
finanziamenti
al
lavoro
di
medici
e
ricercatori
impegnati
a
sviluppare
metodi
per
diagnosi
sempre
più
precoci
e
trattamenti
più
efficaci.
(Fonte:
AIOM,
I
numeri
del
cancro
in
Italia
2024)
Dai
campioni
del
rettangolo
verde
ai
campi
virtuali
dei
tantissimi
appassionati
di
Fantacalcio®.
Quadronica,
editore
del
portale
Fantacalcio.it,
in
collaborazione
con
Lega
Calcio
Serie
A,
conferma
il
supporto
a
Fondazione
AIRC
per
la
campagna
Un
Gol
per
la
Ricerca
coinvolgendo
la
sua
grande
community.
Dal
10
al
16
novembre
l’App
Leghe
Fantacalcio
avrà
i
campi
virtuali
brandizzati
AIRC
attraverso
i
led
a
bordo
campo
e
inviterà
i
suoi
utenti
a
donare
attraverso
un
pop-up
dedicato.
L’unico
modo
per
vincere
la
partita
contro
il
cancro
è
giocare
tutti
nella
stessa
squadra
e
avere
come
obiettivo
quello
di
fare
gol
per
la
ricerca
che
cura.