La Serie A EniLive al fianco di AIRC

Da

venerdì

7

novembre

si

rinnova

l’appuntamento

con



Un

Gol

per

la

Ricerca,

storica

campagna

che

quest’anno

si

inserisce

nel

ricco

calendario

di

eventi

del



sessantesimo

di

Fondazione

AIRC.

I

campioni

del

calcio,

le

squadre

della

Serie

A

Enilive

e

gli

Azzurri

si

schierano

compatti

al

fianco

di

oltre



5.400

ricercatrici

e

ricercatori



scendendo



in

campo

per

la

ricerca.

Una

vera

e

propria

mobilitazione

corale

del

mondo

del

pallone

possibile

grazie

al

prezioso

sostegno

di



FIGC,

Lega

Calcio

Serie

A,

Enilive

e

AIA,

e

al

supporto

dei



media

sportivi.

Il

fischio

di

inizio

di



Un

Gol

per

la

Ricerca

è

previsto

per



venerdì

7

novembre,

in

occasione

di

Pisa-Cremonese

(Cetilar

Arena,

ore

20.45),

primo

anticipo

dell’undicesima

giornata

di

campionato,

e

proseguirà

via

via

su

tutti

i

campi

della

Serie

A

Enilive

per

arrivare

fino

alle

partite

di

qualificazione

ai

mondiali



Moldova-Italia

di

giovedì

13

e



Italia-Norvegia

di

domenica

16

novembre.

Calciatori,

allenatori

e

arbitri

invitano

tifosi

e

appassionati

a

unirsi

alla

squadra

di

chi

crede

nella

ricerca

facendo

tanti

gol

per

rendere

il

cancro

sempre

più

curabile

attraverso

le

donazioni

con



SMS

o

chiamate

da



telefono

fisso

al



numero

45521

o

con

carta

di

credito

su



airc.it.

La

straordinaria

formazione

AIRC

è

guidata

da



Gianluigi

Buffon

e

vede

schierati

in

campo

ricercatori,

volontari,

ambassador,

partner,

donatori

e

persone

che

hanno

affrontato

la

malattia.

Importanti

conferme

anche

dagli

ambassador

AIRC:



Francesco

Acerbi,

Lorenzo

De

Silvestri,

Claudio

Marchisio.

Tutti

pronti

a

vestire,

ancora

una

volta,

la

maglia

AIRC

per

rinnovare

il

loro

impegno

al

fianco

degli

scienziati

e

promuovere

attraverso

i

loro

canali

social

messaggi

di

sensibilizzazione

sui

temi

della

prevenzione

e

sul

valore

della

ricerca.



AIRC

è

il

principale

finanziatore

non

profit

della

ricerca

oncologica

nel

nostro

Paese,

eroga

complessivamente



circa

il

70%

dei

fondi

totali

destinati

alla

ricerca

competitiva.

Investimenti

che

contribuiscono

a

produrre

risultati

tangibili.

Oggi

le

probabilità

di

guarigione

sono

notevolmente

aumentate:



il

50%

circa

delle

persone

che

ricevono

una

diagnosi

può

guarire.

Tuttavia,

l’incidenza

di

molti

tipi

di

tumore

è

ancora

elevata:

lo

scorso

anno

soltanto

nel

nostro

Paese

ci

sono

state

oltre



390.000

nuove

diagnosi,

più

di

mille

al

giorno.

Per

questo

è

necessario

continuare

a

investire

per



garantire

continuità

e

adeguati

finanziamenti

al

lavoro

di

medici

e



ricercatori

impegnati

a

sviluppare

metodi

per

diagnosi

sempre

più

precoci

e

trattamenti

più

efficaci.



(Fonte:

AIOM,

I

numeri

del

cancro

in

Italia

2024)

Dai

campioni

del

rettangolo

verde

ai

campi

virtuali

dei

tantissimi

appassionati

di



Fantacalcio®.



Quadronica,

editore

del

portale

Fantacalcio.it,

in

collaborazione

con

Lega

Calcio

Serie

A,

conferma

il

supporto

a

Fondazione

AIRC

per

la

campagna

Un

Gol

per

la

Ricerca

coinvolgendo

la

sua

grande

community.

Dal

10

al

16

novembre

l’App

Leghe

Fantacalcio

avrà

i

campi

virtuali

brandizzati

AIRC

attraverso

i

led

a

bordo

campo

e

inviterà

i

suoi

utenti

a

donare

attraverso

un

pop-up

dedicato.

L’unico

modo

per

vincere

la

partita

contro

il

cancro

è

giocare

tutti

nella

stessa

squadra

e

avere

come

obiettivo

quello

di



fare

gol

per

la

ricerca

che

cura.