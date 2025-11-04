La programmazione delle gare fino alla 20ª giornata

Il programma delle gare fino alla prima giornata di ritorno
La Lega Pro ha reso note date e orari delle gare dalla 17ª di andata alla 1ª giornata del girone di ritorno . Di seguito il programma delle partite in cui sarà impegnata la Pianese:
17ª giornata: Pianese-Gubbio, sabato 6 dicembre 2025 ore 14:30
18ª giornata: Juventus Next Gen-Pianese, venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:30
19ª giornata: Pianese-Ternana, domenica 21 dicembre 2025 ore 14:30
20ª giornata: Pianese-Ascoli, sabato 3 gennaio 2026 ore 14:30
(Ufficio Stampa Pianese)
