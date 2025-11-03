Si apre un’altra settimana di lavoro per la Pianese. Sabato sfida al Rimini

Il programma delle zebrette in vista della partita di sabato contro la formazione romagnola

È stata una domenica di riposo e di recupero quella osservata dalla Pianese dopo la partita disputata sabato scorso in quel di Pineto. In Abruzzo le zebrette hanno conquistato un bel punto, frutto di una prestazione coraggiosa e che avrebbe meritato anche migliore sorte, e adesso l’obiettivo in casa bianconera è continuare su questa strada. Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata per cominciare a preparare il prossimo impegno ufficiale, la partita casalinga di sabato 8 novembre contro il Rimini (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 17:30), valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, il gruppo amiatino ha svolto una seduta di lavoro con lo sguardo già rivolto alla sfida del weekend.

Il programma della squadra prevede una seduta mattutina alternata tra palestra e campo nella giornata di domani, mercoledì spazio invece ad un lavoro pomeridiano. Giovedì i bianconeri si ritroveranno nuovamente nel pomeriggio, così come venerdì quando si terrà la consueta rifinitura della vigilia.

