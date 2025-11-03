Nerazzurri, altra settimana ‘corta’

Subito
in
campo
per
prepararsi
al
‘Friday
Night’
della
Serie
A
EniLive.
Il
Pisa
Sporting
Club
ha
ripreso
questa
mattina
gli
allenamenti
in
un’altra
settimana
corta
ed
intensa
che
porterà
i
nerazzurri
ad
affrontare
la
Cremonese
venerdì
prossimo
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena.
Rientrati
domenica
sera
all’Aeroporto
“Galilei”
dalla
trasferta
di
Torino
i
ragazzi
di
Alberto
Gilardino
hanno
iniziato
oggi
il
programma
di
lavoro
che
si
svolgerà
per
tutta
la
settimana
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado.
Il
Pisa,
dopo
la
seduta
odierna,
tornerà
al
lavoro
martedì
(pomeriggio),
mercoledì
(mattina)
e
giovedì
(pomeriggio).
Venerdì
mattina
consueto
risveglio
muscolare
in
attesa
della
gara.