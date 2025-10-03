Mister Guido Pagliuca: “Vogliamo dare continuità valorizzando i nostri punti di forza”

Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il tecnico azzurro Guido Pagliuca ha parlato in vista della sfida contro il Südtirol.

“Alla prestazione si deve guardare sempre – ha dichiarato il tecnico azzurro –, il focus è lì perché il risultato dipende da tanti fattori che non sempre possiamo controllare. Pensiamo alla prestazione ed a migliorare quello che c’è da migliorare, con la crescita arriveranno i risultati che noi tutti ci aspettiamo. Siamo una squadra con tanti giocatori nuovi, se ci mettiamo i due punti sfumati con la Carrarese all’88’, dico che siamo in linea. Dispiace ma siamo consapevoli di dover migliorare e qualcosa di buono c’è, che sia ancora migliore sta a noi. Domenica affronteremo una squadra che ti viene uomo su uomo, che fa gioco verticale organizzato fatto bene, che ti toglie fonti di gioco e come trovare spazi e tempi, ma ci lavoreremo. Il Sudtirol è una squadra costruita bene sulle caratteristiche di quel che vuol fare il loro allenatore, giocheremo in un ambiente solido”.

“Dobbiamo essere continui durante la partita ed avere un’identità marcata e più forte – ha aggiunto –. Nelle ultime due gare abbiamo giocato con squadre che vanno uomo su uomo, per cui ne risente il palleggio: il Sudtirol in questo aspetto è molto bravo. Ha una fase difensiva importante ed una fase offensiva più verticale. Sarà una partita fatta da tanti duelli e voglia di vincere il contrasto e la seconda palla, che è importate quando c’è tanto gioco in verticale. Stimo Castori come allenatore e come persona, firmerei per fare la sua carriera: è stata importante sotto tanti aspetti”.