Primavera 2. Pisa-Crotone 4-1

PISA.
Vukovic,
Bendinelli
(71′
Lenzoni),
Mazzantini,
Malfatti
(84′
Menicucci),
Bacciardi,
Casarosa,
Mainardi
(63′
Cenerini),
Battistella,
Tosi,
Bettazzi
(63′
Landucci),
Ribechini
(71′
Tuon).
A
disposizione.
Luppichini,
Raigi,
Checcacci,
Bernardini,
Vivace,
Barsacchi,
Novak.
Allenatore
Innocenti.
CROTONE.
Paciotti,
Monaco,
D’Oppido,
Del
Maschio,
Adamo,
Pierangeli,
Vannicelli
(80′
Del
Piano),
Troiano,
Sinopoli,
Bianchi
(87′
Sugamiele),
Fiore
(69′
Buonaccorsi).
A
disposizione.
Vaccaro,
La
Rosa,
Pio
Pagano,
Terrasi.
Allenatore
Corrado.
Arbitro.
Damiano
Volpi
di
Spezia.
Assistenti.
Scorteccia-Quartararo.
Reti.
7′
Bettazzi,
9′
Bettazzi,
19′
Sinopoli,
28′
Tosi,
32′
Bendinelli.
Note.
Ammonito
Battistella.
Recupero
1′
pt;
5′
st.