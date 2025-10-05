Südtirol-Empoli 1-2

Al Druso di Bolzano gli azzurri superano 2-1 in rimonta il Südtirol: padroni di casa avanti con Pecorino, pari di Shpendi e gol partita al 97′ di Nasti!
SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, F. Davi; Molina (62’ Martini), Coulibaly, Tronchin, Mallamo (62’ Bordon), S. Davi; Merkaj (73’ Zedadka), Pecorino (73’ Odogwu). All. Castori
A disposizione: Poluzzi, Theine; Masiello, Italeng, Sabatini, Casiraghi, Tait, Brik
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (76’ Carboni), Belardinelli (46’ Yepes), Ghion, Moruzzi (46’ Nasti); Saporiti (46’ Ilie), Ceesay; Shpendi (65’ Pellegri). All. Tarantino
A disposizione: Perisan; Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov
ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (Cipressa-Scarpa; Calzavara; Paterna/Santoro)
MARCATORI: 42’ Pecorino, 65’ Shpendi
AMMONITI: Ceesay, Guarino
ESPULSO: Kofler
