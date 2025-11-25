Empoli Football Club per la giornata contro la violenza sulle donne

Una settimana di iniziative simboliche e concrete per dire no alla violenza sulle donne





In occasione della







Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne







, Empoli Football Club promuove







una serie di iniziative speciali







che coinvolgeranno squadra, società, tifosi e territorio. Un progetto che nasce dalla volontà del Club di prendere posizione in modo chiaro e visibile, utilizzando il linguaggio dello sport per contribuire a una cultura del rispetto e della consapevolezza.















Durante tutta la settimana,







i canali social azzurri adotteranno una veste grafica temporanea ispirata al colore simbolo della giornata







– rosso – con un restyling completo di logo, template e comunicazioni (match day, Starting XI, grafiche ecc.). Una presa di posizione visiva e identitaria, che punta a coinvolgere attivamente la community online del Club.















Per dire no alla violenza contro le donne,







il club azzurro ha poi realizzato un video speciale (







guardalo sul nostro canale YouTube







), con la partecipazione di tutti i calciatori azzurri, per lanciare un messaggio forte e chiaro





. Una testimonianza duratura dell’impegno del Club contro ogni forma di violenza.











Inoltre, dopo che nel turno precedente il Club si era unito a tutte le iniziative promosse da Lega B per diffondere i valori di rispetto, protezione e tutela dei diritti delle donne,







in occasione della partita Empoli-Bari







, in programma sabato 29 novembre alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena,







i calciatori entreranno in campo accompagnati da bambine





, in un gesto semplice ma ricco di significato, per sottolineare l’importanza dell’educazione al rispetto fin dalla giovane età.











Sempre in occasione della sfida casalinga contro il Bari,







Empoli Football Club promuoverà una raccolta fondi a favore del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli per sostenere la loro attività







.







Il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli





è un





Centro antiviolenza per donne e minori





nato nel 2002 come risposta alle numerose richieste di aiuto da parte di donne che si erano presentate presso la sede della nostra Associazione e su richiesta del Comune di Empoli. È un luogo di ascolto, di relazione, di aiuto per donne in difficoltà a causa di violenza psicologica, economica, fisica, sessuale e stalking. Fornisce alle donne che subiscono violenza, nel rispetto dell’identità culturale e della libera scelta personale, servizi gratuiti di supporto psicologico, consulenza legale ed accoglienza quando l’incolumità della donna è fortemente a rischio, garantendo anonimato e segretezza. Il Centro Aiuto Donna Lilith è inserito nella Rete Nazionale Antiviolenza e nella mappatura nazionale del numero di pubblica utilità 1522.







Empoli Against Violence. Insieme, contro ogni forma di violenza!





