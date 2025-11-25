S.S. Arezzo e Riverloop eSports insieme per un nuovo modo di vivere il calcio

La S.S. Arezzo è orgogliosa di annunciare una nuova collaborazione con Riverloop eSports, realtà di riferimento nel panorama competitivo degli eSport in Italia.

Questa partnership nasce dalla volontà della S.S. Arezzo di esplorare nuove frontiere dello sport digitale, con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni e promuovere una cultura sportiva innovativa e inclusiva.

Riverloop eSports, forte di una solida esperienza nel settore e di un network competitivo in continua crescita, rappresenta il partner ideale per sviluppare progetti sinergici, coinvolgenti e di alto profilo.

Un passo significativo nel percorso di innovazione della S.S. Arezzo, pensato per portare il calcio sempre più vicino ai tifosi e alle nuove generazioni, unendo passione, tecnologia e gioco in un’esperienza unica e coinvolgente.