Mister Dionisi: “Domani sfida difficile che può darci delle risposte; in campo con coraggio e rispetto dell’avversario”

Alla vigilia di Avellino-Empoli, in programma domani alle ore 15.00 allo Stadio Partenio Adriano Lombardi, il tecnico azzurro Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:







“Domani sarà una partita difficile su un campo in sintetico – ha dichiarato il tecnico azzurro –, in un ambiente diverso dal nostro. Il lavoro fatto in queste due settimane lo dovremo mettere in campo a partire dalla gara con l’Avellino e in generale in queste sei che mancano alla prossima sosta. Sappiamo che la squadra in trasferta non sta ottenendo i risultati che vuole, in queste sei gare vogliamo migliorare ciò che è stato fatto fino al Catanzaro. Proveremo a migliorare la classifica, siamo in un limbo in cui non vogliamo stare ma che evidentemente ci meritiamo. Quello di domani sarà un bel test, una partita che ci può dare delle risposte. Mi attendo una gara diversa da quella di Chiavari, l’ultima giocata in trasferta e su un sintetico”.

“L’Avellino è una neopromossa che sta facendo bene ed ha calciatori esperti – ha proseguito –. Penso che la chiave della gara possa essere l’inizio della partita, che non significa cominciare all’attacco ma non essere spettatori: subire il loro avvio potrebbe essere un problema. Servirà l’approccio giusto. L’Avellino gioca nel campo in cui si allena, un’opportunità per le squadre che hanno il sintetico. Dovremo anche essere bravi sulle palle inattive e poi chi entrerà dalla panchina: abbiamo una rosa omogenea con ragazzi che possono dare una mano perché ne hanno le qualità. Troveremo un ambiente di calcio diverso dal nostro. Sono esperienze che vanno fatte, dovremo dimostrare che non vogliamo ripetere gli errori commessi come accaduto a Chiavari. Sicuramente è una gara importante, la prima di sei in cui possiamo prenderci qualcosa in più. Lo dovremo dimostrare con coraggio, coraggio che dobbiamo mettere nelle partite ma sempre con rispetto dell’avversario. L’Avellino ha calciatori importanti, ha qualità, esperienza ed entusiasmo: sta facendo un campionato di media-alta classifica”.

“Avendo più possibilità di scelta ho modo di cambiare qualcosa – ha concluso Dionisi–, sempre rispettando le qualità e le caratteristiche della squadra. Qualche cambiamento rispetto all’ultima gara ci sarà, se i ragazzi lavorano bene devo dare valore a chi si allena in un certo modo. Abbiamo recuperato dei giocatori che nelle partite precedenti non c’erano, devo fare delle valutazioni. Ho ancora dei dubbi sulla formazione di domani. La vittoria con il Catanzaro ci ha aiutato a lavorare meglio nella sosta, il risultato e la prestazione sono state un toccasana. Dobbiamo cercare la prestazione ma è il risultato che sposta il giudizio e la consapevolezza della squadra ed è quello che vogliamo ottenere”.





