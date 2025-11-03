L’Empoli ospite della Federazione Ungherese di Calcio nell’ambito del programma di formazione dedicato agli allenatori.

Il club è stato presentato come esempio di realtà europea per la formazione tecnica e metodologica. Durante l’incontro della durata complessiva di sei ore di lezione, davanti a oltre 200 partecipanti, Alessandro Romoli, Responsabile dell’Attività di Base, e Filippo Lupi, Responsabile del comparto Academy, hanno illustrato la struttura, la filosofia e il modello di sviluppo del settore giovanile azzurro.