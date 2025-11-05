Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la dodicesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.
Simone Galipò di Firenze l’arbitro di Empoli-Catanzaro, gara in programma sabato 8 novembre alle ore 15.00 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Gilberto Laghezza di Mestre gli assistenti; Daniele Perenzoni di Rovereto il IV uomo; Manuel Volpi di Arezzo il Var e Daniele Rutella di Enna l’Avar.
Galipò ha diretto 18 gare in Serie B, 5 in questa stagione.
