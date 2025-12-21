Mantova-Empoli 0-1

Decide un gol di Nasti al minut0 66, al Martelli Pata Stadium gli azzurir superano il Mantova 1-0!
MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni (88’ Marras), Trimboli, Wieser (66’ Paoletti), Caprini (66’ Fiori); Falletti, Ruocco; Mensah (66’ Mancuso). All. Modesto
A disposizione: Botti, Andrenacci; Mulen, Artioli, Fedel, Bragantini, Pittino, Bonfanti
EMPOLI:(3-4-2-1) Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia (66’ Carboni), Ghion (79’ Konate), Yepes, Moruzzi; Ilie (66’ Ignacchiti), Ceesay (66’ Haas); Pellegri (37’ Nasti). All. Dionisi
A disposizione: Perisan, Gasparini; Degli Innocenti, Belardinelli, Tosto, Bianchi
ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Mantova (Galimberti-Luciani; Marcenaro; Cosso/Fabbri)
MARCATORI: 66’ Nasti
AMMONITI: Wieser, Guarino, Falletti, Elia, Ruocco, Nasti
