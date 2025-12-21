Il post partita di Pianese-Ternana, Birindelli: “Buon punto contro una delle migliori squadre del campionato”

In sala stampa è intervenuto anche Matteo Gorelli: “Bilancio positivo, adesso guardiamo con fiducia al girone di ritorno”

Si è chiuso con un ottimo punto il 2025 della Pianese che con la Ternana ha messo la parola fine all’anno solare con uno 0-0 davanti al pubblico amico del Comunale di Piancastagnaio. Una sfida che le zebrette hanno condotto per la quasi totalità della sfida ma senza riuscire a sfondare la diga eretta dalla difesa umbra, in particolare dopo l’espulsione di Vallocchia arrivata poco dopo il 20’ del primo tempo. “Quando capitano situazioni di questo tipo, soprattutto all’inizio della gara – ha detto mister Birindelli nel post partita facendo particolare riferimento proprio al rosso –, c’è sempre il rischio che i ragazzi non percepiscano subito il pericolo e inizino a portare tanti uomini in avanti, aprendo spazi che poi la squadra avversaria può sfruttare. Stiamo parlando della Ternana, che secondo me è tra le prime quattro del campionato come rosa, e oggi lo ha dimostrato: è una squadra importante, fisica, con giocatori non solo da Serie C ma anche di categoria superiore”.

“Dal punto di vista tattico, quando si gioca in dieci su un campo con queste dimensioni, paradossalmente diventa più complicato – ha spiegato ancora il tecnico –. Gli spazi sono già ridotti rispetto ad altri campi e, se provi ad aprire la squadra avversaria con un possesso lento e compassato, diventa tutto più facile per chi difende. C’era bisogno di muovere la palla con un passaggio in meno o con un cambio di gioco in più. Lo abbiamo fatto solo a tratti e non è bastato”. “Abbiamo migliorato il bottino dello scorso anno e questo rende le prospettive per il 2026 positive – ha aggiunto l’allenatore parlando del quadro generale –. A fine partita ho parlato con la squadra e l’ho ringraziata perché ha fatto qualcosa di importante. Ma il difficile arriva adesso: abbiamo fatto un girone d’andata bello e gratificante, ora però, dal primo giorno dopo le feste, dobbiamo rimetterci a lavorare tutti con ancora più coraggio e determinazione, perché il girone di ritorno sarà ancora più duro. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo con tutte le nostre forze. Io conosco una sola ricetta ed è il lavoro quotidiano”.

In sala stampa è intervenuto anche il difensore centrale Matteo Gorelli che ha detto: “Se si guardano le due squadre sulla carta bisogna essere onesti e dire che non c’è paragone in termini di qualità e di nomi. Poi, come sempre, è il campo a raccontare un’altra storia. Siamo stati anche favoriti dall’espulsione degli avversari, perché se fossero rimasti in undici la partita sarebbe stata completamente diversa. Da quel momento in poi la gara non è stata bellissima né particolarmente entusiasmante. A noi è mancata la qualità nell’uno contro uno, la capacità di saltare l’uomo e creare una superiorità davanti per arrivare in porta. Loro si sono chiusi con cinque uomini dietro ed è diventato difficile trovare spazi, anche giocando con un uomo in più”. “Guardando al percorso stagionale, arriviamo da una serie di cinque risultati utili consecutivi e per la terza partita non abbiamo subito gol, quindi il bilancio è positivo. È chiaro che si poteva avere qualche punto in più e su alcune situazioni si può anche recriminare, ma il calcio è così. Speriamo che nel girone di ritorno qualcosa ci venga restituito, altrimenti continueremo su questa strada, lavorando con tranquillità. L’ambiente ci permette di farlo e questo è fondamentale” conclude il classe 1991.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Ternana, Birindelli: “Buon punto contro una delle migliori squadre del campionato” proviene da U.S. Pianese.