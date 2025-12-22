Natale in famiglia per i bianconeri che si ritroveranno prima della fine del 2025

Il pareggio interno contro la Ternana ha portato a cinque la striscia di risultati utili consecutivi per la Pianese, in quella che è stata la terza partita di fila senza subire reti al passivo. Il modo ideale per congedarsi dalla prima parte di stagione e concedersi un po’ di meritato riposo dopo un girone di andata impegnativo ma foriero di grandi soddisfazioni, in cui la formazione bianconera ha mostrato applicazione, spirito di sacrificio ed una crescita costante.

In vista delle festività natalizie, al termine della gara di ieri la squadra è stata lasciata libera per godersi in famiglia l’imminente Natale. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per domenica 28 dicembre, quando le zebrette si raduneranno agli ordini di mister Alessandro Birindelli per ricominciare il lavoro in vista del primo impegno del 2026, la sfida in programma al Comunale di Piancastagnaio contro l’Ascoli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Verso la fine dell’anno, per la Pianese una settimana di riposo prima della ripresa proviene da U.S. Pianese.