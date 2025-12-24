Empoli For Charity ha colorato di azzurro il Natale

Il Natale dell’Empoli FC continua a colorarsi di azzurro grazie alle iniziative solidali promosse dalla onlus Empoli For Charity, impegnata anche quest’anno in una serie di visite e momenti di condivisione dedicati alle realtà più sensibili del territorio.





Il tradizionale appuntamento natalizio ha visto una delegazione della prima squadra fare visita







all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze





, portando regali colorati di azzurro e un sorriso ai piccoli pazienti. Anche quest’anno Empoli For Charity ha contribuito a rendere più speciale il Natale dei bambini ricoverati. Alla visita hanno preso parte mister Dionisi e i calciatori Marco Curto, Rares Ilie, Matteo Lovato, Nosa Obaretin, Pietro Pellegri, Edoardo Saporiti, Samuele Perisan e Bohdan Popov, che hanno trascorso momenti di serenità e vicinanza con i piccoli ospiti della struttura.





Azzurri che hanno anche fatto visita







all’Ospedale San Giuseppe di Empoli







, con Franco Carboni, Andrea Ghion, Gabriele Guarino e Ismael Konate che hanno incontrato i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria, donando pandori e regali a tinte azzurre e trascorrendo con loro alcuni momenti di serenità, tra foto e strette di mano. Al reparto è stata inoltre consegnata una maglia ufficiale dell’Empoli FC personalizzata. La visita è poi proseguita in Ostetricia e successivamente in Medicina Interna 2, lasciando in ogni reparto doni natalizi e pandori anche per il personale sanitario, come gesto di attenzione e ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto.









Le iniziative sono poi proseguite a Empoli con la visita alla







Residenza Vincenzo Chiarugi





, dove Empoli For Charity ha condiviso un momento speciale con gli ospiti in occasione delle festività natalizie. Durante l’incontro sono stati consegnati pandori e piccoli doni azzurri, un gesto semplice ma significativo per testimoniare vicinanza e attenzione. Inoltre, alla Residenza è stata consegnata la maglia away che richiama il design del rifacimento del piano conclusa nei mesi scorsi





Un’altra tappa importante è stata quella dedicata al Calcio Sociale, progetto socio-educativo gestito dalla







Cooperativa Il Piccolo Principe





, che utilizza il calcio come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione. All’incontro ha preso parte anche una delegazione di ragazzi del Settore Giovanile azzurro, rafforzando il legame tra sport, educazione e impegno sociale.





Il percorso natalizio di Empoli For Charity è proseguito con la visita al







Centro diurno Il Girasole





, struttura gestita dalla Cooperativa Colori Onlus e dedicata all’accoglienza, temporanea o permanente, di persone con disabilità inserite in progetti assistenziali individuali di tipo semi-residenziale. Anche in questa occasione sono stati consegnati pandori e doni azzurri, condividendo lo spirito del Natale.

La onlus Empoli For Charity ha poi portato gioia e sorrisi ai ragazzi dell’





Associazione Noi da Grandi





. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di alcuni giovani talenti del Settore Giovanile Azzurro, che hanno voluto trascorrere con i ragazzi momenti di allegria e condivisione. Durante l’incontro, sono stati donati pandori e regali azzurri, simbolo della vicinanza della nostra comunità sportiva a chi ha più bisogno.

A chiudere il ciclo di iniziative, la visita ai ragazzi dell’





Associazione I Ragazzi di Cerbaiola





, organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata a Empoli per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e impegnata nel fornire strumenti informatici e ludici utili allo sviluppo delle capacità cognitive e riabilitative dei ragazzi che frequentano il centro diurno di Cerbaiola. Durante l’incontro sono stati consegnati pandori e doni natalizi, per un momento di festa e condivisione all’insegna della vicinanza e della solidarietà.





Come da tradizione, non è mancato infine l’appuntamento natalizio con la







Misericordia di Empoli,







alla quale la onlus ha consegnato pandori e doni azzurri come segno di vicinanza e riconoscenza per l’importante servizio svolto quotidianamente a favore della comunità, rinnovando gli auguri a tutti i volontari e operatori.





Attraverso queste attività, Empoli Football Club ed Empoli For Charity rinnovano il proprio impegno sul territorio, augurando a tutti i partecipanti, agli operatori e ai volontari coinvolti un sereno e felice Natale, nel segno dei valori che contraddistinguono il mondo azzurro.