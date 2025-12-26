Verso Empoli-Frosinone: il racconto dei precedenti in casa azzurra

Sfida numero diciannove quella di domani al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Frosinone. Nei diciotto precedenti complessivi disputati fino ad oggi, sono nove le vittorie azzurre, con quattro pareggi e cinque successi ciociari. Guardando le sole gare giocate a Empoli (nove in totale), il bilancio parla di cinque successi azzurri, tre pareggi e una sola vittoria ospite.

Il primo confronto risale al 4 aprile 2009, in Serie B, quando l’Empoli di Baldini impattò per 1-1 grazie a una rete nel finale di Buscè, che pareggiò il vantaggio iniziale di Diogo Tavares. Nuova sfida la stagione successiva con gli azzurri di Campilongo vittoriosi per 2-0, grazie alle reti di Marianini e Coralli. Nuovo incrocio un anno più tardi, quando la doppietta di Coralli regalò il successo per 2-1 alla squadra di Aglietti (di Cariello il gol del Frosinone).

La sfida del febbraio 2016 segna il primo confronto in Serie A e coincide anche con il primo successo dei ciociari: Ciofani porta in vantaggio il Frosinone, Maccarone trova il pareggio, poi ancora Ciofani, su rigore, fissa il punteggio sul 2-1 per gli ospiti. Il confronto si ripete in Serie B nel novembre 2017, in una gara rocambolesca terminata 3-3, con l’Empoli che sotto di tre gol (doppietta Ciano e gol di Dionisi per i ciociari) trovò il pareggio (autorete del portiere Bardi dopo un colpo di testa di Krunic e doppietta di Caputo) in pieno recupero.

Triplo successo azzurro nei tre precedenti successivi disputati al Carlo Castellani Computer Gross Arena: nel marzo 2019, in Serie A, l’Empoli di Andreazzoli (al ritorno sulla panchina azzurra) vinse 2-1 con le reti di Caputo e Pajac, con Valzania a firmare il gol ospite; nel 2020 la doppietta di Ciciretti valse il 2-0 per la squadra di Marino; infine, nel gennaio 2021, il successo per 3-1 con Mancuso, Zurkowski e Bajrami a ribaltare l’iniziale vantaggio ciociaro firmato da Kastanos. Ultima sfida quella del maggio del 2024, in Serie A, chiusa sullo 0-0.

Ecco, nel dettaglio, tutti i precedenti giocati al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Frosinone:

2008/2009 Serie B Empoli-Frosinone 1-1

2009/2010 Serie B Empoli-Frosinone 2-0

2010/2011 Serie B Empoli-Frosinone 2-1

2015/2016 Serie A Empoli-Frosinone 1-2

2017/2018 Serie B Empoli-Frosinone 3-3

2018/2019 Serie A Empoli-Frosinone 2-1

2019/2020 Serie B Empoli-Frosinone 2-0

2020/2021 Serie B Empoli-Frosinone 3-1

2023/2024 Serie A Empoli-Frosinone 0-0