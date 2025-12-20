Gli Opta Facts della sfida tra Mantova e Empoli

Da una parte l’Empoli (13%) è la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie BKT, dall’altra il Mantova (6%) è ultimo in questa graduatoria. Il Mantova è però il club che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (91) in questo campionato – in più, solo lo Spezia (55%) ha registrato una percentuale di tiri in porta più alta dei lombardi (53%) nella Serie BKT in corso.