Gli Opta Facts della sfida tra Mantova e Empoli

Gli Opta Facts di Mantova-Empoli, diciassettesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 21 dicembre alle ore 17.15 allo Stadio Danilo Martelli-Pata Stadium di Mantova.
Dopo aver vinto la prima sfida contro l’Empoli in Serie BKT (17 novembre 1946), il Mantova non ha più ottenuto alcun successo nelle successi cinque partite contro i toscani nel campionato cadetto (3N, 2P), perdendo quella più recente il 23 marzo 2010 (0-4).
Il Mantova è imbattuto nelle tre partite casalinghe contro l’Empoli in Serie BKT (1V, 2N), l’ultima delle quali risalente al 17 ottobre 2009 (1-1 con gol di Simone Salviato per i lombardi e Claudio Coralli per i toscani).
Il Mantova è la formazione che ha perso più partite in questa stagione di Serie BKT: 10 su 16 (4V, 2N). I lombardi sono anche la squadra ad aver subito più reti in gare casalinghe (15) nel campionato in corso.
L’Empoli arriva da due sconfitte di fila contro Palermo e Juve Stabia; i toscani non registrano più sconfitte consecutive in Serie BKT dal settembre 2012 (quattro in quel caso).
Da una parte l’Empoli (13%) è la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie BKT, dall’altra il Mantova (6%) è ultimo in questa graduatoria. Il Mantova è però il club che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (91) in questo campionato – in più, solo lo Spezia (55%) ha registrato una percentuale di tiri in porta più alta dei lombardi (53%) nella Serie BKT in corso.
Il Mantova è una delle due squadre, insieme al Pescara, ad aver segnato il 100% delle proprie reti in questo campionato con giocatori italiani. Più in generale, le ultime 117 reti dei biancorossi in Serie BKT sono sempre arrivate da giocatori italiani, l’ultimo straniero a trovare il gol con i lombardi nel campionato cadetto è stato Jaroslav Sedivec il 29 marzo 2009 contro il Grosseto.
Pietro Pellegri ha preso parte a cinque gol in questo campionato (3G+2A), tutti da subentrato; considerando i cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni 2025/26, solo Zakaria Eddahchouri del Deportivo La Coruña (sei) ha fatto meglio entrando a gara in corso.
