La Pianese saluta il 2025 con la sfida alla Ternana. Birindelli: “Vogliamo chiudere l’anno al meglio. Servirà la massima attenzione”

L’allenatore bianconero ha parlato dei suoi primi sei mesi sul monte Amiata: “Esperienza di continua scoperta, ogni giorno cerco qualcosa di nuovo”

La Pianese vuole allungare la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi ma, per riuscirci, dovrà fare i conti con la Ternana, prossima avversaria nell’ultimo turno di campionato del 2025 e del girone di andata. Se le zebrette arrivano da un ruolino di marcia molto positivo, di otto punti nelle ultime quattro gare, il momento degli umbri forse lo è ancora di più, presentandosi al diciannovesimo turno forti di cinque vittorie nelle ultime sei partite e, più in generale, di un periodo di quasi tre mesi in cui hanno conosciuto una sola sconfitta e conquistato la semifinale di Coppa Italia Regionale. Tornando a parlare del match del Comunale, il calcio d’inizio è fissato per le 14.30 di domani, domenica 21 dicembre, allo Stadio di Piancastagnaio. A dirigere la gara sarà il signor Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza, assistito da Gregorio Maria Galieni (Ascoli Piceno) e Stefano Allievi (San Benedetto del Tronto). Il IV ufficiale designato è Edoardo Manedo Mazzoni (Prato), mentre l’operatore FVS sarà Luca Granata (Viterbo).

Alessandro Birindelli, in sede di presentazione della gara, è ripartito dall’ultimo confronto con la Juventus Next Gen. “Nell’ultima partita i ragazzi si sono messi completamente a disposizione, come sempre – ha spiegato il tecnico –, continuando il percorso di crescita con attenzione, voglia e serenità. È un momento positivo e anche questa settimana di lavoro è stata significativa: un po’ più lunga rispetto al solito, ci ha permesso di recuperare energie dopo i viaggi dell’ultimo periodo. Prestazioni e risultati portano entusiasmo e autostima e consentono di lavorare al meglio. L’obiettivo resta quello di concludere l’anno in maniera positiva e proseguire il percorso verso il mantenimento della categoria, che vogliamo raggiungere il prima possibile”.

“Domani affronteremo la Ternana, una squadra con un organico importante – ha aggiunto ancora il tecnico –. Oggi sono una squadra compatta e serena, e probabilmente la loro è una delle rose migliori del girone, se non dell’intera categoria, con giocatori di livello e anche di categorie superiori. Hanno un gruppo ampio che consente rotazioni senza perdere qualità e intensità. Amano sviluppare il gioco sulle corsie laterali e sui cross, quindi dovremo prestare grande attenzione soprattutto sulle palle esterne. Giochiamo in casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi una partita importante prima di Natale: i ragazzi sono concentrati e pronti, anche se sappiamo che ci attende una gara molto impegnativa”.

Infine, l’allenatore ha tracciato un bilancio dei suoi primi sei mesi da tecnico bianconero: “Per me è stata un’esperienza di continua scoperta. È la mia prima stagione in questa categoria da allenatore e ogni giorno cerco qualcosa di nuovo da proporre ai ragazzi e allo staff, coinvolgendoli il più possibile. Lavoriamo in un ambiente che ci permette di farlo con serenità, grazie a una proprietà sempre presente, a un direttore attento e a un gruppo di giocatori che fin dal primo giorno ha dimostrato grande impegno e fiducia nel lavoro quotidiano. Per un allenatore questo è fondamentale, perché dà convinzione e tranquillità”.

