Mister Dionisi: “Vogliamo un risultato positivo per migliorare la nostra classifica; dovremo stare dentro la partita e metterci il giusto spirito”

“La partita precedente non è stata positiva – ha dichiarato il tecnico azzurro –, ormai è passata e l’abbiamo analizzata. Quando prendi certi gol, come è successo con il primo, è difficile poi riprendere la partita. Non siamo riusciti a fare quello step in più che avremmo voluto ma abbiamo l’occasione per riuscirci domani. Il Mantova ha cambiato allenatore, quando c’è un cambio nei primi allenamenti e nelle prime gare c’è sempre una verve diversa. Non sappiamo come giocheranno e con quali interpreti, era accaduto anche con il Bari. Hanno giocatori di qualità e con propensione offensiva, hanno meno di quello che meritano. Vogliamo ottenere un risultato positivo per migliorare la nostra classifica. Dobbiamo metterci non solo tattica e tecnica, dovremo essere efficaci, essere bravi nonostante le assenze. Sono giocatori importanti quelli che non ci sono ma questa è un’opportunità per chi vuol dimostrare ed ha giocato di meno. Abbiamo una rosa ampia”.