Il programma delle gare azzurre dalla ventiduesima alla ventinovesima giornata

La Lega B ha reso nota la programmazione delle gare del mese di gennaio, dalla ventiduesima alla ventinovesima giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026.
Queste le nostre sfide:
22^ giornata – Empoli-Modena (Sabato 31 gennaio 2026 ore 15.00)
23^ giornata – Palermo-Empoli (Sabato 7 febbraio 2026 ore 17.15)
24^ giornata – Empoli-Juve Stabia (Mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20.00)
25^ giornata – Empoli-Reggiana (Domenica 15 febbraio 2026 ore 17.15)
26^ giornata – Frosinone-Empoli (Venerdì 20 febbraio 2026 ore 20.30)
27^ giornata – Empoli-Cesena (Sabato 28 febbraio 2026 ore 15.00)
28^ giornata – Bari-Empoli (Mercoledì 4 marzo 2026 ore 20.00)
29^ giornata – Catanzaro-Empoli (Domenica 8 marzo 2026 ore 15.00)
Continua a leggere su empolifc.com