Blue Christmas a Casa Azzurri

Un pomeriggio speciale all’insegna dei sorrisi e della condivisione quello andato in scena a Casa Azzurri, al Monteboro Training Center, dove Luca Belardinelli, Duccio Degli Innocenti, Gabriele Guarino, Lorenzo Ignacchiti, Gabriele Indragoli, Bohdan Popov e Lorenzo Tosto hanno incontrato i piccoli azzurri del Settore Giovanile per festeggiare insieme il Natale.