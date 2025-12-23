Blue Christmas a Casa Azzurri

Un pomeriggio speciale all’insegna dei sorrisi e della condivisione quello andato in scena a Casa Azzurri, al Monteboro Training Center, dove Luca Belardinelli, Duccio Degli Innocenti, Gabriele Guarino, Lorenzo Ignacchiti, Gabriele Indragoli, Bohdan Popov e Lorenzo Tosto hanno incontrato i piccoli azzurri del Settore Giovanile per festeggiare insieme il Natale.
Un momento di grande entusiasmo per i giovani calciatori, che hanno potuto vivere da vicino l’atmosfera della prima squadra tra pandori griffati Empoli FC, selfie, autografi e tanta allegria. Un’occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere i valori che rendono unica la famiglia azzurra.
