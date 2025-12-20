Le parole di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Mantova-Empoli

“La partita precedente non è stata positiva – ha dichiarato il tecnico azzurro –, ormai è passata e l’abbiamo analizzata. Quando prendi certi gol, come è successo con il primo, è difficile poi riprendere la partita. Non siamo riusciti a fare quello step in più che avremmo voluto ma abbiamo l’occasione per riuscirci domani. Il Mantova ha cambiato allenatore, quando c’è un cambio nei primi allenamenti e nelle prime gare c’è sempre una verve diversa. Non sappiamo come giocheranno e con quali interpreti, era accaduto anche con il Bari. Hanno giocatori di qualità e con propensione offensiva, hanno meno di quello che meritano. Vogliamo ottenere un risultato positivo per migliorare la nostra classifica. Dobbiamo metterci non solo tattica e tecnica, dovremo essere efficaci, essere bravi nonostante le assenze. Sono giocatori importanti quelli che non ci sono ma questa è un’opportunità per chi vuol dimostrare ed ha giocato di meno. Abbiamo una rosa ampia”.







“La partita con la Juve Stabia non è figlia di inesperienza ma di uno step che non abbiamo ancora fatto – ha proseguito –. Non abbiamo giocato bene sulle palle sporche, non ne abbiamo le caratteristiche migliori ma in Serie B devi farlo. Nelle ultime due gare non siamo riusciti a fare questo step ma sono convinto che possiamo riuscirci, dobbiamo dimostrarlo sul campo. Come obiettivo abbiamo l’ambizione di stare nella parte sinistra della classifica e di migliorare la nostra posizione. Non pensiamo al lungo periodo ma nel breve, cioè alla gara di domani. Il Mantova è una squadra viva e che ci metterà in difficoltà”.







“Come regalo di Natale mi piacerebbe finire l’anno con entusiasmo – ha concluso Dionisi –, senza voli pindarici certo, ma io credo che questa squadra possa crescere velocemente e questo passa anche dalla gara di domani. Vincere contrasti, le seconde palle, magari andare in difficoltà ma andare oltre queste difficoltà. Una squadra che ha entusiasmo e che di conseguenza lo trasmette alla piazza. Dobbiamo avere l’ambizione di primeggiare sull’avversario e di dimostrare qualcosa in più. Domani è importante, il Mantova ha calciatori di qualità. Tutte le squadre hanno valori e noi ne abbiamo ma non dobbiamo disperderli. Domani non sarà scontato il risultato, dovremo stare dentro la partita. Dovremo metterci spirito”.