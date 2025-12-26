Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Frosinone

Gli Opta Facts di Empoli-Frosinone, diciottesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domani, sabato 27 dicembre, alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie BKT, il Frosinone è quella contro cui l’Empoli possiede la percentuale di successi maggiore: 67%, grazie ad otto vittorie in 12 gare totali nel torneo (2N, 2P).
Il Frosinone ha vinto solo una delle nove trasferte contro l’Empoli tra Serie A e Serie BKT (3N, 5P): 2-1 nel massimo campionato il 13 febbraio 2016, grazie alla doppietta di Daniel Ciofani, intervallata nel mezzo dal temporaneo pareggio di Massimo Maccarone.
Il Frosinone ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie BKT e potrebbe registrare una striscia di sei successi consecutivi per la quarta volta nella sua storia nel torneo, la prima dal periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 con Fabio Grosso in panchina; i ciociari inoltre potrebbe collezionare cinque successi esterni consecutivi per la prima volta nella competizione.
L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie BKT (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (6N, 6P); i toscani hanno vinto sei delle 17 partite disputate finora e nelle precedenti cinque occasioni in cui avevano ottenuto sei o meno successi a questo punto del campionato di Serie BKT (nell’era dei tre punti a vittoria), non sono mai stati promossi a fine stagione.
Dopo una serie di imbattibilità durata 27 partite casalinghe in Serie BKT (14V, 13N) l’Empoli ha perso la più recente; prima della serie positiva i toscani avevano perso due gare interne consecutivamente, nel luglio 2020 contro Virtus Entella e Cosenza.
Con il gol nell’ultima partita di campionato Marco Nasti ha eguagliato quanto fatto nella passata stagione di Serie BKT: due reti, entrambe in trasferta come nel 2025/26; il calciatore dell’Empoli infatti non segna in una gara casalinga in regular season nella competizione dal 13 gennaio 2024, con la maglia del Bari contro la Ternana.
Giacomo Calò ha fornito un assist in tutte le ultime cinque partite di Serie BKT; nella competizione, da quando il dato è a disposizione (dal 2008/09), solamente Domenico Berardi (tra novembre e dicembre 2024) era riuscito a raggiungere cinque presenze di fila con almeno un passaggio vincente.
