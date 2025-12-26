Gli Opta Facts della sfida tra Empoli e Frosinone

L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie BKT (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (6N, 6P); i toscani hanno vinto sei delle 17 partite disputate finora e nelle precedenti cinque occasioni in cui avevano ottenuto sei o meno successi a questo punto del campionato di Serie BKT (nell’era dei tre punti a vittoria), non sono mai stati promossi a fine stagione.