Juve Stabia-Empoli 2-0

Al Menti di Castellamare di Stabia vince la Juve Stabia 2-0 grazie alle reti di Bellich e Carissoni.
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Stabile (59’ Varnier); Carissoni, Mosti (67’ Burnete), Leone (82’ Baldi), Correia, Cacciamani (82’ Ciammaglichella); Maistro (67’ Pierobon); Candellone. All. Abate
A disposizione: Boer; Reale, Ruggero, Mannini, Duca, Zuccon, De Pieri
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato (60’ Carboni), Guarino, Obaretin; Elia (60’ Ceesay), Degli Innocenti (57’ Ghion), Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti (28’ Ilie); Nasti (57’Pellegri). All. Dionisi
A disposizione: Perisan; Belardinelli, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Konate, Bianchi
ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Votta-Pascarella; Marcenaro; Nasca/Pairetto)
MARCATORI: 12’ Bellich, 63’ Carissoni
AMMONITI: Fulignati, Correia, Shpendi, Cacciamani, Leone, Giorgini
