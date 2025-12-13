Primavera 2. Avellino-Pisa 2-1

AVELLINO.
Barone,
Granato
(56′
Frulio),
Mellino,
Amiranda
(78′
Volpe),
Manzo,
Vignoli,
Giunto,
Di
Costanzo,
Donofrio
(78′
Santoro),
De
Michele
(66′
Antoci),
Delishi.
A
disposizione.
Margiotta,
Bove,
Attanasio,
Napoletano,
Donato.
Allenatore
Molino.
PISA.
Luppichini,
Bendinelli,
Mazzantini
(54′
Mainardi),
Malfatti,
Bacciardi,
Casarosa,
Vivace
(54′
Conti),
Cenerini,
Novak,
Bettazzi
(72′
Saviozzi),
Tosi.
A
disposizione.
Raigi,
Paolini,
Bolognini,
Lenzoni,
Marra,
Bernardini,
Vitale,
Barsacchi.
Allenatore
Innocenti.
Arbitro.
Martina
Molinaro
di
Lamezia
Terme.
Assistenti.
Ferrara-Arcella.
Reti.
45′
Di
Costanzo,
48′
De
Michele,
88′
Tosi.
Note.
Ammoniti
Mellino,
Giunto,
Di
Costanzo,
Santoro,
Bettazzi.
Espulso
Tosi
all’89’
per
doppia
ammonizione.
Recupero
1′
pt;
2′
st.