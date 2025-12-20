Verso Mantova-Empoli: il racconto dei precedenti lombardi tra le due squadre

Quella di domani allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium sarà la sfida numero 17 tra Mantova e Empoli. Nei 16 precedenti complessivi il bilancio è di 6 vittorie azzurre, 6 pareggi e 4 successi mantovani. Guardando solo le sfide giocate in Lombardia (8 in totale), 4 le vittorie dei padroni di casa, con 3 pareggi e 1 successo azzurro.

Il primo confronto risale al novembre 1946, in Serie B, e vide il successo dei virgiliani per 1-0, con rete in avvio di Tommaseo. Si torna a sfidarsi nel novembre 1980, in Serie C1, con un’altra vittoria del Mantova per 3-1: a segno Cappotti, Pozzi e Frutti per i padroni di casa, Simonato per gli azzurri. Nella stagione successiva arriva un nuovo successo mantovano, 1-0, con l’autogol di Polverino.

Nel novembre 1989 il primo pareggio, 1-1, tra le due squadre: vantaggio locale firmato Ronzani, pareggio azzurro di Vignola su rigore. Nell’aprile 1991 si registra la prima, e finora unica, vittoria azzurra a Mantova: 3-1 per gli azzurri, con la doppietta di Musella e il gol di Prete, a ribaltare l’iniziale vantaggio virgiliano di Ceccaroni. Sempre negli anni Novanta, più precisamente nell’ottobre 1993, si gioca l’ultima sfida in Serie C, ancora favorevole ai padroni di casa: 1-0 con autogol di Guarino.

Le ultime due sfide risalgono al 2009, entrambe in Serie B ed entrambe concluse sul punteggio di 1-1: a maggio Lodi risponde nel finale al gol di Corona, mentre ad ottobre è Coralli a pareggiare il vantaggio iniziale di Salviato.

Guarda nel dettaglio tutte le sfide giocate in Lombardia tra Mantova e Empoli:

1946/47 Serie B Mantova-Empoli 1-0

1980/81 Serie C1 Mantova-Empoli 3-1

1981/82 Serie C1 Mantova-Empoli 1-0

1989/90 Serie C1 Mantova-Empoli 1-1

1990/91 Serie C1 Mantova-Empoli 1-3

1993/94 Serie C1 Mantova-Empoli 1-0

2008/09 Serie B Mantova-Empoli 1-1

2009/10 Serie B Mantova-Empoli 1-1