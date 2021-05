Europei da quanti anni non vincono la competizione le favorite

Avrà inizio l’11 di giugno la 16esima edizione del massimo torneo di calcio per squadre nazionali maggiori maschili continentale. Posticipato di un anno, causa Covid, la sfida iniziale verrà disputata all’Olimpico di Roma, dove i padroni di casa, la nazionale italiana, affronteranno la Turchia. Una particolarità legata a questa edizione degli Europei è il fatto che per la prima volta sarà una manifestazione itinerante, ovvero non ci sarà un unico paese ospitante ma saranno ben 12 le nazioni dove verranno disputate le varie partite in programma. Come detto, se l’esordio avrà luogo in Italia, le fasi conclusive, semifinali e finale, verranno disputate in Inghilterra, al Wembley Stadium di Londra.

24 squadre le nazioni partecipanti. In 20 hanno ottenuto un posto all’interno della competizione attraverso le classiche fasi di qualificazione a gironi, mentre le restanti 4 posizioni sono state occupate dalle vincitrici dei rispettivi gironi della UEFA Nations League. Torneo da sempre ricco di colpi di scena e storiche imprese sportive, anche in questa 16esima edizione sembra regnare un’iniziale incertezza su chi prevarrà nella finale di Londra dell’11 luglio. Per conoscere tutte le quote europei consulta le statistiche e il percorso di ogni singola partecipante in quest’ultimo anno.

Diamo ora un’occhiata più nel dettaglio alle quote legate alle favorite e da quanto tempo non riescono ad aggiudicarsi l’europeo. Con i favori dei pronostici dei bookmakers troviamo la Francia, con una quota di 5,75, i campioni del mondo in carica però non alzano il trofeo da diverso tempo visto che l’ultima volta in cui hanno trionfato risale all’edizione del 2000. A tallonare i francesi troviamo due nazioni che non si sono mai aggiudicate la vittoria del torneo, ovvero l’Inghilterra di bomber Kane ed il talentuoso Belgio, per loro le quote sono rispettivamente di 6,00 e 7,00. Un gradino sotto al podio delle favorite troviamo un terzetto di prestigiose pretendenti, quotate 9,00. Stiamo parlando di Germania, Spagna ed Italia. Le prime due detengono, con 3 vittorie, il numero maggiore di trofei ottenuti. La Spagna si è imposta l’ultima volta nell’edizione del 2012, mentre i tedeschi non vincono l’europeo dal lontano 1996. Gli azzurri invece hanno ottenuto la loro unica vittoria quando nel 1968 erano la nazione ospitante la manifestazione. A chiudere il ranking del fitto numero delle pretendenti al titolo troviamo il Portogallo di Cristiano Rinaldo che proprio nell’ultima edizione disputata nel 2016 ha ottenuto il suo primo trofeo e quest’anno andrà a caccia del bis.

