Italia-Macedonia del Nord, i precedenti tra le due nazionali

La situazione dell’Italia per qualificarsi a Euro 2024 è chiara: bisogna vincere.

L’avversaria di oggi

L’Italia torna a Skopje sette anni dopo il primo precedente (2016), che è anche l’unica vittoria degli Azzurri con la Nord Macedonia (in rimonta con doppietta di Immobile e gol di Belotti) nei 3 confronti complessivi (un pari e una sconfitta invece nelle due gare in casa). Prima volta nelle qualificazioni europee, dopo 3 confronti validi per le qualificazioni mondiali.

Quando l’Italia ha affrontato la Nord Macedonia è rimasta fuori dalla Fase Finale: nel 2018 i due confronti nel girone nel quale finì seconda dietro la Spagna per poi perdere con la Svezia al play off; nel 2022 per il ko a Palermo nel primo turno dei play off proprio con i nord macedoni (gol di Trajkovski allo scadere), che passarono alla seconda gara poi persa con il Portogallo.